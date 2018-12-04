Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Тампа, США, , 12:57 — REGNUM Российский нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Кучеров забросил шайбу и отдал три результативные передачи в матче против «Нью-Джерси Дэвилз». В результате «Тампа» победила со счётом 5:1.

Второй звездой стал одноклубник Кучерова, форвард «Тампы» Брейден Пойнт, который записал на свой счёт три в матче с «Нью-Джерси» — один гол и две передачи.

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Третьей звездой стал вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, который отразил 21 бросок в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:1).

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