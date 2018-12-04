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«Челси» продлил контракт с защитником Аспиликуэтой

Спорт

Новое соглашение рассчитано до 2022 года

Лондон, 4 декабря 2018, 11:15 — REGNUM  Лондонский «Челси» продлил контракт с защитником Сесаром Аспиликуэтой. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Аспиликуэта заключил новый долгосрочный контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.

Напомним, Аспиликуэта играет в составе «Челси» с 2012 года. В текущем сезоне он провёл 14 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, защитник «Челси» Давид Луис отказался от переезда в Китай и намерен остаться в лондонском клубе.

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