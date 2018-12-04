Четыре футболиста «Енисея» не сыграют с ЦСКА из-за травм

Красноярск, , 11:02 — REGNUM Четыре футболиста «Енисея» не смогут принять участия в матче 17-го тура чемпионата России против ЦСКА. Об этом сообщается на сайте красноярского клуба.

Михаил Костюков, Александр Харитонов, Алексей Грицаенко и Раде Дугалич не сыграют в выездном матче из-за полученных травм.

Матч пройдёт 8 декабря в Москве. Команда из Красноярска будет готовиться к игре в Москве на стадионе «Родина» с натуральным покрытием.

Напомним, после 16 туров ЦСКА находится на третьем месте, набрав 27 очков. «Енисей» располагается на последнем, 16-м, месте, имея в активе 10 очков.

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