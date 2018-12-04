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Комиссар НХЛ Беттмэн заявил об увеличении потолка зарплат хоккеистов

Спорт

Эта цифра увеличится до $83 млн

Комиссар НХЛ Беттмэн заявил об увеличении потолка зарплат хоккеистов
Хоккейный шлем

Вашингтон, 4 декабря 2018, 10:34 — REGNUM  Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что потолок зарплат игроков в следующем сезоне увеличится до $83 млн. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

«Цифра, которую мы озвучили сейчас, находится в районе 83 миллионов долларов», — сказал Беттмэн.

По его словам, потолок зарплат хоккеистов способствует оздоровлению и развитию игры.

Отмечается, что в нынешнем сезоне потолок зарплат не превышает $80 млн.

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