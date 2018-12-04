Вторник, 4 Декабря 2018 года
11:32:35 МСК

Главный тренер «Спартака» заявил, что доволен игрой Глушакова

Спорт

По словам Кононова, Глушаков должен показывать преданность клубу своей игрой и результатами

Главный тренер «Спартака» заявил, что доволен игрой Глушакова
Steindy
Денис Глушаков

Москва, 4 декабря 2018, 10:07 — REGNUM  Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что доволен игрой полузащитника Дениса Глушакова. Об этом 4 декабря сообщает «Чемпионат».

"Я доволен игрой Глушакова, он проводит качественные матчи. Все три игры, что я руковожу «Спартаком», он отдавался полностью», — сказал Кононов.

По словам тренера, Глушаков должен показывать преданность клубу своей игрой и результатами.

Читайте также: Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Счёт в матче открыл Глушаков.

Читайте также: «Спартак» переиграл «Локомотив» в матче РПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить