Главный тренер «Спартака» заявил, что доволен игрой Глушакова

Москва, , 10:07 — REGNUM Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что доволен игрой полузащитника Дениса Глушакова. Об этом 4 декабря сообщает «Чемпионат».

"Я доволен игрой Глушакова, он проводит качественные матчи. Все три игры, что я руковожу «Спартаком», он отдавался полностью», — сказал Кононов.

По словам тренера, Глушаков должен показывать преданность клубу своей игрой и результатами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Счёт в матче открыл Глушаков.

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