Сборная России по баскетболу сыграет с Финляндией в Перми

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

Москва, , 09:13 — REGNUM Сборная России по баскетболу сыграет с командой Финляндии в Перми. Об этом 3 декабря сообщил журналистам глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Матч пройдёт 24 февраля 2019 года и станет для сборной России последним в отборочном турнире Кубка мира — 2019.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу над командой Чехии в матче отборочного турнира Кубка мира со счётом 81:61.

На данный момент российская команда занимает третье место в турнирной таблице группы К с 16 очками. Чешская команда набрала 17 очков и идёт на втором месте. Сборная Финляндии располагается на четвёртом месте.

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