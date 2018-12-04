УЕФА не будет проводить матчи на территориях Украины с военным положением

Киев, , 09:15 — REGNUM Матчи УЕФА, которые планировали провести в областях Украины, где введено военное положение, будут перенесены, заявил Генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти, сообщило 4 декабря информационное агентство «УНН».

Речь идёт о матче между командами «Шахтёр» и «Лион», который должен был пройти в Харькове.

«Встречи УЕФА не состоятся в городах, где действует военное положение. Встреча между «Шахтером» и «Лионом» в Харькове не состоится, но мы пока не знаем в каком другом городе пройдет данный матч», — заявил чиновник.

Предварительно, матч, запланированный на 12 декабря 2018 года может состояться во Львове или в Киеве.

Напомним, 26 ноября 2018 года Верховная рада Украины поддержала решение президента Украины Петра Порошенко и ввела на территории десяти областей страны военное положение. Многие эксперты считают это решение попыткой действующего президента страны отменить выборы и сохранить свою власть.

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