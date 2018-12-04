Скончался экс-президент ФК «Барселона» Хосеп Луис Нуьнес

Барселона, Испания, , 08:43 — REGNUM 3 декабря в возрасте 87 лет ушел из жизни бывший президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Луис Нуньес. Об этом футбольный клуб сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.

«Барселона» назвала Нуньеса ключевой фигурой в современной истории клуба. Он возглавлял команду с 1978 по 2000 годы — дольше, чем кто-либо.

Под руководством Хосепа Луиса Нуньеса «Барселона» четыре раза подряд выигрывала чемпионат Испании по футболу (1991−1994), а также несколько соревнований европейского уровня, в том числе Суперкубок УЕФА (1992) и Кубок чемпионов (1991/1992).