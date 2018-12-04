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«Нэшвилл» одержал победу над «Баффало» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Нэшвилл, США, 4 декабря 2018, 08:25 — REGNUM  «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Нэшвилла» отличились защитник Райан Эллис и нападающий Кевин Фиала. «Баффало» ответил голом форварда Сэма Райнхарта.

Отметим, что «Баффало» потерпел третье поражение подряд после серии из десяти побед.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 39 очков в 28 матчах. «Баффало» идёт на пятом месте, в активе команды 37 очков в 28 играх.

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

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