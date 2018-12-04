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Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Эдмонтон»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Даллас, США, 4 декабря 2018, 08:09 — REGNUM  «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Далласа» отличились Джейсон Дикинсон, Бретт Ритчи, Джейми Бенн и Эса Линделль. Результативной передачей отметился российский нападающий Александр Радулов.

Хоккеисты «Эдмонтона» смогли ответить только одной заброшенной шайбой. Отличился форвард Джуджхар Хайра.

На сегодняшний день «Даллас» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 33 очка в 28 матчах. «Эдмонтон» идёт на 20-м месте, в активе команды 28 очков в 27 играх.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1).

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