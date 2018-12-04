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«Тампа» разгромила «Нью-Джерси» благодаря голу и трём передачам Кучерова

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:1

Ньюарк, США, 4 декабря 2018, 07:55 — REGNUM  «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал три результативных передачи. Также голы забили Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон, Янни Гурд и Стивен Стэмкос.

Хоккеисты «Нью-Джерси» смогли ответить только одной заброшенной шайбой. Отличился российский защитник Егор Яковлев.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 41 очко в 28 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 28-м месте, в активе команды 23 очка в 26 играх.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1).

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