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«Наполи» вырвал победу у «Аталанты» на 85-й минуте

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Бергамо, Италия, 4 декабря 2018, 07:45 — REGNUM  «Наполи» одержал победу над «Аталантой» в матче 14-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В первом тайме «Наполи» вышел вперёд, отличился полузащитник Фабиан Руис. «Аталанта» смогла отыграться на 56-й минуте благодаря голу форварда Дувана Сапаты.

Тем не менее футболисты «Наполи» смогли вырвать победу на 85-й минуте. Победный гол забил нападающий Аркадиуш Милик.

На сегодняшний день «Наполи» занимает второе место в чемпионате Италии с 32 очками, отставая от «Ювентуса» на восемь баллов. «Аталанта» идёт на 12-м месте с 18 очками.

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