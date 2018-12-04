«Арсенал» одержал победу над «Зенитом» в матче РПЛ

Тула, , 07:23 — REGNUM Тульский «Арсенал» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом тайме «Арсенал» два раза выходил вперёд, отличились нападающий Эванс Кангва и полузащитник Резван Мирзов. «Зенит» дважды смог отыграться благодаря голам Далера Кузяева и Эрнани.

Во втором тайме футболисты «Арсенала» сумели дожать соперника, забив два мяча подряд — на 74-й и 77-й минутах. Дубль оформил Эванс Кангва, ещё один гол забил Зелимхан Бакаев.

На сегодняшний день «Зенит» лидирует в чемпионате России с 34 очками, опережая «Краснодар» на два балла. «Арсенал» идёт на 10 месте с 20 очками.

Читайте также: «Спартак» переиграл «Локомотив» в матче РПЛ