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«Арсенал» одержал победу над «Зенитом» в матче РПЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Тула, 4 декабря 2018, 07:23 — REGNUM  Тульский «Арсенал» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом тайме «Арсенал» два раза выходил вперёд, отличились нападающий Эванс Кангва и полузащитник Резван Мирзов. «Зенит» дважды смог отыграться благодаря голам Далера Кузяева и Эрнани.

Во втором тайме футболисты «Арсенала» сумели дожать соперника, забив два мяча подряд — на 74-й и 77-й минутах. Дубль оформил Эванс Кангва, ещё один гол забил Зелимхан Бакаев.

На сегодняшний день «Зенит» лидирует в чемпионате России с 34 очками, опережая «Краснодар» на два балла. «Арсенал» идёт на 10 месте с 20 очками.

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