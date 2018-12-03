«Золотой мяч» вручат в Париже 3 декабря

Париж, , 15:55 — REGNUM Церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе «Золотой мяч» пройдёт 3 декабря в Париже. Об этом сообщает учредитель награды французское издание France Football.

Всего на награду претендуют 30 футболистов, которые были отобраны ещё в октябре. Самым вероятным кандидатом называется полузащитник «Реала» Лука Модрич, который в 2018 году выиграл Лигу чемпионов, а также вместе со сборной Хорватии стал серебряным призёром чемпионата мира.

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Отметим, что за последние десять лет обладателями приза становились исключительно два игрока — аргентинец Лионель Месси и нападающий Криштиану Роналду.

Церемония вручения награды состоится в 23:00 мск.

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