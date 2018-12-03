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Российский боец Сергей Харитонов проведёт бой с Мэттом Митрионом

Спорт

Поединок состоится 15 февраля

Москва, 3 декабря 2018, 15:36 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов сразится с американцем Мэттом Митрионом. Об этом Харитонов сообщил на своей странице в Instagram.

По словам российского бойца, поединок состоится 15 февраля в американском городе Анкасвилль, штат Коннектикут. Он также отметил, что в ближайшее время начнёт подготовку к этому поединку.

Напомним, в октябре 38-летний Харитонов одержал победу над американцем Роем Нельсоном. Для него эта победа стала 28-й в ММА (16 из них — нокаутом) при шести поражениях.

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Смешанные единоборства
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