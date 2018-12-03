Понедельник, 3 Декабря 2018 года
15:33:47 МСК

Защитник «Металлурга» Бирюков стал первым, кто сыграл 700 матчей в КХЛ

Спорт

Бирюков провёл 700-й матч в КХЛ в игре «Металлурга» против омского «Авангарда»

Магнитогорск, Челябинская область, 3 декабря 2018, 15:13 — REGNUM  Первым хоккеистом, который сыграл 700 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), стал защитник магнитогорского «Металлурга» Михаил Бирюков. Об этом 3 декабря сообщает «Чемпионат».

Бирюков провёл 700-й матч в КХЛ в игре «Металлурга» против омского «Авангарда». На его счету 21 заброшенная шайба и 105 результативных передач в 700 матчах.

Бирюков защищает цвета «Металлурга» с сезона 2008/09. Все игры в КХЛ Бирюков провёл в составе одного клуба.

Напомним, «Металлург» одержал победу над «Авангардом» со счётом 2:1. На данный момент магнитогорский клуб набрал 49 очков в 36 матчах и занимает четвёртое место в Восточной конференции.

Читайте также: Названы лучшие игроки КХЛ в ноябре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить