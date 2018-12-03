Диего Марадона едва не подрался с фанатами «Дорадоса»

Мехико, , 14:57 — REGNUM Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона едва не подрался с болельщиками. Об этом сообщается на странице журналиста Гильермо Кабреры в Twitter

Инцидент произошёл после матча плей-офф второй мексиканской лиги, в которой «Дорадос» потерпел поражение от клуба «Атлетико Сан-Луис» со счётом 2:4.

Фанаты стали оскорбительные песни и кричалки в адрес Марадоны. Тот не выдержал и начал отвечать и даже попытался ударить одного из них. Но ему помешали сопровождавшие его сотрудники клуба.

Отметим, что по итогам двух матчей «Дорадос» не сумел выйти в высшую лигу Мексики, проиграв «Атлетико» с общим счётом 3:4.

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