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«Ренн» объявил об отставке главного тренера Сабри Лямуши

Спорт

После 15 туров «Ренн» занимает 14-е место в чемпионате Франции

Рен, Франция, 3 декабря 2018, 14:34 — REGNUM  Французский футбольный клуб «Ренн» объявил об отставке главного тренера команды Сабри Лямуши. Об этом 3 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера будет специалист Жульен Стефан, который работает со второй командой «Ренна».

Добавим, что после 15 туров «Ренн» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету команды 17 очков, на данный момент она находится в четырёх очках от зоны стыковых матчей.

Кроме того, «Ренн» выступает в Лиге Европы, где после пятого тура располагается на третьей позиции в группе K и сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира.

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Футбол
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