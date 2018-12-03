«Ренн» объявил об отставке главного тренера Сабри Лямуши

Рен, Франция, , 14:34 — REGNUM Французский футбольный клуб «Ренн» объявил об отставке главного тренера команды Сабри Лямуши. Об этом 3 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера будет специалист Жульен Стефан, который работает со второй командой «Ренна».

Добавим, что после 15 туров «Ренн» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету команды 17 очков, на данный момент она находится в четырёх очках от зоны стыковых матчей.

Кроме того, «Ренн» выступает в Лиге Европы, где после пятого тура располагается на третьей позиции в группе K и сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира.

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