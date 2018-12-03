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«Саутгемптон» расстался с главным тренером команды Марком Хьюзом

Спорт

Стороны расторгли контракт

Саутгемптон, Великобритания, 3 декабря 2018, 14:13 — REGNUM  Английский футбольный клуб «Саутгемптон» расстался с главным тренером команды Марком Хьюзом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны уже расторгли контракт. Вместе с Хьюзом клуб покинули его помощники. В настоящее время «Саутгемптон» ведёт поиски нового главного тренера.

Отметим, что после 14 туров «Саутгемптон» занимал 18-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. На счету команды девять очков. Ниже находятся только «Бёрнли» и «Фулхэм».

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Футбол
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