Семён Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ

Денвер, США, , 13:53 — REGNUM Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Семён Варламов сыграл на ноль в матче с «Детройт Ред Уингз», отразив все 24 броска по своим воротам. «Колорадо» одержал победу со счётом 2:0.

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Второе место присудили хоккеистам «Виннипег Джетс», которые победили по буллитам в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 4:3, уступая 0:3.

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Первое место заняли хоккеисты «Анахайм Дакс», которые проигрывая «Вашингтону» со счётом 1:5, сумели одержать победу — 6:5.

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