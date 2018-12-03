Российский киберспортсмен стал полуфиналистом на DreamHack в Швеции

Йёнчёпинг, Швеция, , 13:19 — REGNUM Российский киберспортсмен Антон Синьгов с ником COOLLERZ стал полуфиналистом чемпионата по Quake Champions на турнире DreamHack Winter 2018 в городе Йёнчёпинге. В полуфинальном матче спортсмен уступил победу киберспортсмену из Польши Мачею Кжижковски, сообщает портал Cybersports.ru

COLLERZ стали единственным из представителей России и стран СНГ киберспортсменом, который прошёл в полуфинал чемпионата. В полуфинальном матче Синьгов проиграл игроку с ником Av3k со счётом 3:2.

Помимо Антона Синьгова участниками чемпионата стали: Никита clawz Марчинский, Алексей Cypher, Шейн rapha Хендриксон, Йохан toxjq Куик, Николай AGENT Майоров, Марцел k1llsen Пауль и Мачей Av3k Кжиковски. Победителем финального матча стал киберспортсмен из США Шейн Хендриксон с ником rapha.

Напомним, что DreamHack Winter 2018 — киберспортивное мероприятия с призовым фондом в $100 тыс., в рамках которого традиционно организуют несколько турниров по различным киберспортивным дисциплинам. Турнир по Quake Champions прошёл с 30 ноября по 2 декабря в Йёнчёпинге. Призовой фонд дуэльного турнира составляет $80 тыс., из которых $30 тыс. достались победителю.

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