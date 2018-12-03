После матча с «Локомотивом» Реброву наложили на голову восемь швов

Москва, , 11:25 — REGNUM Голкиперу московского «Спартака» Артёму Реброву наложили на голову восемь швов после матча с «Локомотивом». Об этом сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, сообщает «Р-спорт».

"Артему Реброву наложили восемь швов, у него «нокдаун», — сказал Вартапетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1.

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Ворота красно-белых защищал Артём Ребров. Во втором тайме он столкнулся с игроком «Локомотива» и получил рассечение головы. Доигрывал матч Ребров с забинтованной головой.

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