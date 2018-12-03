Видео: болельщику удалось забросить шайбу в ворота и выиграть миллион

Казань, , 11:10 — REGNUM В сети набирает популярность видео о том, как болельщику хоккейного клуба «Ак Барс» удалось выиграть миллион рублей в конкурсе на попадание шайбой. Он смог попасть в небольшое отверстие щита, закрывавшего ворота. Видео было опубликовано на YouTube-канале «Бизнес онлайн».

Отмечается, что в конкурсе мог поучаствовать любой болельщик, достигший 18-летнего возраста, в итоге миллион достался мужчине по имени Ильназ. До него в цель пытались попасть 32 человека.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что во время матча «Ростов» — ЦСКА, проходившего на «Ростов-Арене» случился пожар. Проходили сообщения о том, что пожар случился после срабатывания взрыв-пакета, однако очевидец сообщил, что на самом деле это горел шарф одного из болельщиков.

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