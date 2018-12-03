Нападающий «Салавата Юлаева» Бурдасов дисквалифицирован на два матча

Уфа, , 11:10 — REGNUM Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов получил двухматчевую дисквалификацию. Об этом 3 декабря сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Бурдасов дисквалифицирован за удаление в матче с владивостокским «Адмиралом». Он был удалён на пять минут за толчок соперника на борт, а также получил 20-минутный дисциплинарный штраф до конца игры.

Отмечается, что поскольку для Бурдасова это не первое подобное удаление в текущем сезоне, то он получил двухматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф.

Добавим, что на счету нападающего в нынешнем сезоне 14 заброшенных шайб и шесть результативных передач в 31 матче.

Читайте также: КХЛ оштрафовала форварда «Слована» за удаление в матче с «Торпедо»