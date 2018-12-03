Главный тренер «Спартака» рассказал о состоянии вратаря Александра Селихова

Москва, 3 декабря 2018, 10:23 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что голкипер команды Александр Селихов не до конца восстановился после травмы. Об этом сообщает «Р-спорт».
"Селихов до конца не в кондициях, только сейчас начинает работать. Серьезная травма была», — сказал Кононов.
Напомним, Селихов получил травму в мае текущего года. У него разрыв ахиллова сухожилия. В ноябре он приступил к тренировкам в общей группе с ограничениями.
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Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Ворота красно-белых защищал Артём Ребров, получивший повреждение и доигрывавший матч с забинтованной головой.
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