Ростовский губернатор поблагодарил футболистов за динамичную игру

Ростов-на-Дону, , 10:20 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил игроков клуба «Ростов» за «красивый и динамичный футбол». Фотоснимками и видео глава региона поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram после матча с ЦСКА.

«Сегодня ФК «Ростов» принимал на своём поле ПФК ЦСКА. После матча зашёл к ребятам в раздевалку сказать спасибо за красивый и динамичный футбол», — написал Голубев, сопроводив запись хештегом #Ростоввперед.

https://www.instagram.com/p/Bq5AxH6h9Ap/

Затем ростовский губернатор делал ещё одну запись. Он выложил видео пустого стадиона «Ростов-Арена», отметив, что матч с «армейцами» — это «крайняя игра ФК «Ростов» на домашнем стадионе в 2018 году».

https://www.instagram.com/p/Bq5HPKwhNCW/

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» сыграл с ЦСКА вничью — счёт встречи так и не был открыт.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Было бы хуже, если моментов не было. Сегодня мы создавали угрозы для ворот соперника, особенно в первом тайме. Но прицел надо поправлять в любом случае», — сказал рулевой жёлто-синих.

Что касается итогов первого круга РПЛ, то наставник предложил посмотреть на турнирную таблицу в конце сезона.

«В целом считаю, что оборона за исключением некоторых моментов действовала достойно, атаку же надо улучшать. На сборах будем работать над этим», — отметил Карпин.

Футбольный клуб «Ростов» в настоящее время занимает пятую строчку в турнирной таблице. В активе команды 24 очка. Опережает жёлто-синих «Локомотив» (25 очков). В тройке лидеров — «Зенит» (34 очка), «Краснодар» (32 очка) и ЦСКА (27 очков).