«Лос-Анджелес» одержал «сухую» победу над «Каролиной»

Лос-Анджелес, США, , 10:14 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В третьем периоде счёт открыл защитник «Лос-Анджелеса» Алек Мартинес. Второй гол в ворота «Каролины» забил форвард Кайл Клиффорд, забросив шайбу в пустые ворота.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 19 очков в 27 матчах. «Каролина» идет на 20-м месте, в активе команды 28 очков в 26 играх.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

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