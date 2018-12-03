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«Спартак» может купить бразильского защитника Айртона Лукаса

Спорт

Лукас вошёл в сферу интересов «Спартака»

Москва, 3 декабря 2018, 10:08 — REGNUM  Московский «Спартак» заинтересован в защитнике бразильского клуба «Флуминенсе» Айртоне Лукасе. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации издания, Лукас вошёл в сферу интересов «Спартака», который готов заплатить за футболиста €7 млн.

Отмечается, что в ближайшее время защитник пройдёт медицинское обследование для «Спартака».

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Лукас сыграл в 28 матчах. В 2016 году он вызывался в молодёжную сборную Бразилии и провёл три матча на турнире в Южной Корее.

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