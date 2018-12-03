Почётный президент РФС оценил результат жеребьёвки для сборной России

Москва, , 09:41 — REGNUM Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не стоит высчитывать никаких закономерностей по результатам жеребьёвки. Об этом 3 декабря сообщают «Известия».

"Сборная уже давно приучила нас к тому, что не стоит высчитывать никаких закономерностей в связи с соперниками, всё зависит только от нас», — сказал Колосков.

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Напомним, 2 декабря состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Сборная России сыграет в группе с бронзовым призёром ЧМ-2018, командой Бельгии.

Кроме того, в группу с российской командой попали сборные Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

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