Болельщики установили рекорд по выброшенным на лёд плюшевым медведям

Херши, США, , 09:09 — REGNUM В США хоккейные болельщики выбросили на лёд почти 35 тыс. плюшевых медведей. Об этом сообщает ESPN.

Ежегодная рождественская благотворительная акция Teddy Bear Toss прошла во время матча между Американской хоккейной лиги между клубами «Хёрши» и «Бингемтон». Всего на лёд было выброшено 34 798 мягких игрушек.

https://twitter.com/TheHersheyBears/status/1069367825318461440

После этой акции все собранные игрушки будут отправлены в местные благотворительные учреждения и детские дома.

Напомним, акция Teddy Bear Toss впервые прошла в 1995 году, когда болельщики собрали около 1,3 тыс. игрушек. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году — на лёд было выброшено 28 815 плюшевых мишек.

Читайте также: Хоккеистов в Канаде забросали плюшевыми медведями