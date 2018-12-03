«Сан-Хосе» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ

Монреаль, Канада, , 08:50 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Дастин Браун, Брент Бёрнс и Джо Павелски. В составе «Монреаля» отличился Джефф Питри.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 31 очко в 28 матчах. «Монреаль» идет на 16-м месте, в активе команды 29 очков в 27 играх.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0).

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