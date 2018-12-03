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«Калгари» одержал победу над «Чикаго» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

«Калгари» одержал победу над «Чикаго» в матче НХЛ
Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР
Хоккей

Чикаго, США, 3 декабря 2018, 08:43 — REGNUM  «Калгари Флэймз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Калгари» шайбы забросили Шон Монахан, Элиас Линдхольм и Дерек Райан. В составе «Чикаго» точные броски на счету Джонатана Тэйвза и Дилана Строума.

На сегодняшний день «Калгари» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 34 очка в 27 матчах. «Чикаго» идет на 29-м месте, в активе команды 23 очка в 28 играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0).

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