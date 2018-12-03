«Виннипег» вырвал победу у «Рейнджерс» в серии буллитов, отыгравшись с 0:3

Нью-Йорк, США, , 08:34 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В первые два периода «Рейнджерс» забросили три шайбы, отличились Йеспер Фаст, Марк Стаал и Крис Крайдер. В третьем периоде хоккеистам «Виннипег» удалось отыграться благодаря голам Марка Шайфли, Джека Рословича и Брайана Литтла.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Виннипега», решающий бросок исполнил Марк Шайфли.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 34 очка в 26 матчах. «Рейнджерс» идут на 18-м месте, в активе команды 29 очков в 28 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 3:4 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1).

Читайте также: Семён Варламов сыграл на ноль в матче «Колорадо» с «Детройтом»