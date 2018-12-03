Понедельник, 3 Декабря 2018 года
07:55:08 МСК

«Вашингтон» проиграл «Анахайму», ведя со счётом 5:1

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:6

Вашингтон, 3 декабря 2018, 07:49 — REGNUM  «Анахайм Дакс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:5.

В составе «Вашингтона» отличились Никлас Бекстрём, Чендлер Стивенсон, Том Уилсон, Евгений Кузнецов и Ник Дауд. Результативной передачей отметился Александр Овечкин.

В составе «Анахайма» дубль оформил Понтус Оберг, ещё по шайбе забросили Райан Гецлаф, Эндрю Кольяно, Рикард Раккель и Хампус Линдхольм.

Отметим, что к середине второго периода «Вашингтон» выигрывал со счётом 5:1, но за оставшееся время пропустил пять шайб.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 33 очков в 26 матчах. «Анахайм» идёт на девятом месте, в активе команды 33 очков в 29 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 5:6 (3:1, 2:2, 0:3).

Читайте также: «Аризона» разгромила дома «Сент-Луис»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить