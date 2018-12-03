Огонь Универсиады – 2019 направляется в Барнаул

Иркутск, , 03:23 — REGNUM Огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады — 2019 продолжает своё путешествие по городам Сибири. 1 декабря эстафета огня Студенческих игр состоялась в Иркутске (Иркутская область), а 8 декабря огонь встретят в Барнауле (Алтайский край). Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции Универсиады в Красноярске.

Общая протяженность маршрута в Иркутске составила 3600 м. В официальных мероприятиях эстафеты приняли участие власти региона, в том числе губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Огонь по улицам города пронесли 25 факелоносцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске в марте 2019 года. В настоящее время продолжается эстафета огня Студенческих игр, которая охватит 30 крупных российских городов и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.

Читайте ранее в этом сюжете: Сибирь встречает огонь зимней Универсиады – 2019