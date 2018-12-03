Неделя НХЛ: Нюландер подписал контракт с «Торонто» за 5 минут до дедлайна

Торонто, Канада, , 00:53 — REGNUM Канада, штат Онтарио, Торонто. 2 декабря, воскресенье: Сага контракта Вильяма Нюландера закончилась успешно.

Вильям Нюландер согласовал шестилетний контракт с «Торонто».

Ночью 2 декабря по московскому времени 22-летний капризный шведский форвард Вильям Нюландер и руководство «Торонто Мейпл Лифт» договорились о новом контракте сроком на шесть лет. После нескольких месяцев разговоров и споров по поводу оклада игрока обе стороны сошлись на сумме в 6,96 миллионов долларов США за год.

Напомним, что Вильям, благодаря своим раздумьям, пропустил два полных игровых месяца регулярного чемпионата НХЛ. Изначальные требования игрока к контракту были 8 миллионов долларов оклада за год и 8 лет срока, но это оказалось чрезмерно дорого для «Мейпл Лифт», тем более, когда впереди были переговоры о новых соглашениях с Мэттьюсом и Марнером. Нюландер долго стоял на своём и не хотел сбивать планку, и вскоре начались слухи об его обмене то в «Бостон», то в «Рейнджерс», и даже российский «Авангард» был в списке претендентов на шведского форварда, но не сложилось. Сам Вильям не хотел никуда уходить, он просто хотел выбить контракт пожирнее. «Еду домой» — так написал в своём «Твиттере» Вильям Нюландер, после возобновления работы с «МейплЛифс».

До подписания заветного контракта с «клиновыми листьями» Вильям поддерживал форму с молодёжным составом шведской команды АИК, находясь в статусе ограниченно свободного агента. В случае, если бы Нюландер не успел найти себе клуб до 1 декабря, ему пришлось бы пропустить полный сезон НХЛ.

Нюландер о новом контракте с «МейплЛифс»: «Шестилетний контракт — это то, чего я хотел».

В 2014 году на драфте талантливого шведского вингера под общим восьмым номером забрал к себе «Торонто», и с того момента в клубе начали появляться перспективные форварды. Следующим годом, вдогонку Нюландеру, к клубу присоединился МитчМарнер, который в этом сезоне уже набрал 38 очков и делит третье место в списке бомбардиров с Никитой Кучеровым. В 2016 году под первым номером драфта в «Торонто» пришел американец ОстонМэттьюс — один из лучших игроков своего поколения. Образовалось ударное звено «Торонто»: Марнер-Мюттьюс-Нюландер. В каждом сезоне за канадский клуб Нюландер забрасывал больше 20 шайб и зарабатывал свыше 60 очков за «регулярку». В парне проснулись его семейные корни — отец Вильяма — МикаэльНюландер в прошлом игрок НХЛ, отыгравший в лиге 15 сезонов. У Вильяма также есть младший брат Александер, в 2016 году его под восьмым номером выбрал «Баффало», дополняя хоккейную династию Нюландеров.

Генеральный менеджер «Торонто МейплЛифс» Кайл Дубас прокомментировал продление контракта с молодым шведским вундеркиндом: «Мы вместе работали над этим, и мы довольны. Знаю, Вилли будет стоить этих денег. Разговаривал с ним на протяжении всего процесса. Знаю, что он очень-очень обрадован, и мы тоже рады за него. Было бы жаль, если бы он пропустил этот сезон НХЛ. Он один из лучших молодых игроков в лиге. Мы рады, что Вильям вернулся и будет работать с нашим тренерским штабом и командой».

США, штат Флорида, Санрайз. 2 декабря, воскресенье: Никита Кучеров ворвался в тройку лучших бомбардиров чемпионата.

Кучеров удостоился похвалы от главного тренера «Тампа-Бэй» Джона Купера.

2 декабря солнечный город Санрайз (Флорида) принимал у себя очередную встречу регулярного сезона НХЛ между «Тампа-БэйЛайтнинг» и «Флорида Пэнтерз». Для российских болельщиков этот матч был по-своему интересен, ведь Кучеров снова произвёл феерию на льду и набрал 3 (1+2) очка, став третьей звездой матча.

С первых секунд матча «Тампа-Бэй» завладели шайбой и акцентировали своё внимание исключительно на атаке. К середине периода «Флорида» лишь однажды бросила по воротам «Лайтнинг», но это не помешало хозяевам заполучить преимущество в счёте. «Пантерз» удалось вырваться из-под прессинга «Лайтнинг» и моментально прорваться к воротам соперника — 1:0, Ватрано выполнил точный бросок. Через 10 секунд игрового времени счёт на табло снова изменился в пользу «Флориды». Игроки хозяев подловили расслабленную оборону соперника, Барков остался один на один с вратарём и забил красавец-гол, бросив обратной стороной клюшки — 2:0. «Тампа» оказалась в тяжёлом положении, уступая две шайбы сопернику. «Лайтнинг» разыграли шайбу и закрепились в зоне соперника. Сергачёв контролировал шайбу у синей ленточки, высматривая варианты продолжения атаки. Вскоре на фланге открылся Киллорн, шайба оказалась у него, последовал незамедлительный бросок, который стал для «Тампы» голевым — 2:1, «Лайтнинг» вернулись в игру.

В первой половине второго периода сценарий повторился, «Тампа» снова уступили две шайбы сопернику. Сначала Джонатан Юбердо в одиночку расправился со всей защитой соперника — 3:1. Позднее россиянин Евгений Дадонов реализовал численное большинство своей команды, замкнув передачу Кита Йендля — 4:1. Только лишь во второй половине 20-минутки «Тампа» опомнилась. На 13-й минуте периода Никита Кучеров прорвался по флангу и сделал точную передачу на «пятак», где удачно расположился Мэтью Жозеф — 4:2, точный бросок молодого американца сократил отставание «Тампы». За минуту до конца периода Никита Кучеров вернул надежду «Лайтнинг» на победу. Никита находился в левом кругу вбрасывания, когда он получил шайбу и отправил её прямиком в свободный угол ворот — 4:3.

В третьем периоде гостям удалось дожать соперника и сравнять счёт в матче, переведя игру в овертайм. СедрикПакетт добил шайбу в пустые ворота, после череды рикошетов — 4:4. В овертайме удача была на стороне «Лайтнинг». Команда доминировала по всем статьям и заслуженно взяла два победных очка. Никита Кучеров снова отличился своим талантом распасовщика: его ключевая передача на Брейдена Поинта стала роковой — 4:5. Благодаря 3 (1+2) набранным очкам в этой встрече, Кучеров ворвался в тройку лучших бомбардиров чемпионата, имея в активе 38 (11+27) баллов.

После окончания матча Никита Кучеров удостоился похвалы от главного тренера своей команды Джона Купера. «Это был старый добрый Куч, который бросил в касание под перекладину. Кроме того, не стоит забывать его прекрасный пас на Жозефа», — сказал Купер.