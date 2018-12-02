Кононов: голкипер ФК «Спартак» Ребров – герой

Москва, , 22:57 — REGNUM Если бы голкипер московского «Спартака» Артём Ребров из-за полученной травмы не смог бы продолжить игру шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива», полузащитник красно-белых Денис Глушаков встал бы в ворота. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

«У меня была мысль, — сказал Кононов. — … Именно Глушаков занял бы место в воротах».

Наставник команды добавил, что голкипер московского «Спартака» Ребров, получивший во время игры достаточно серьёзный удар в голову, является одним из героев матча.

«Он (Артём Ребров) — герой, — сказал Кононов. — Это можно смело говорить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря ФК «Спартак» (Москва) переиграл столичный «Локомотив» в домашнем матче шестнадцатого тура РПЛ. Прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве встреча завершилась со счетом 2:1.

Читайте также: «Спартак» переиграл «Локомотив» в матче РПЛ