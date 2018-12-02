Понедельник, 3 Декабря 2018 года
00:23:18 МСК

Кононов: голкипер ФК «Спартак» Ребров – герой

Спорт

2 декабря ФК «Спартак» (Москва) переиграл столичный «Локомотив» в домашнем матче шестнадцатого тура РПЛ

Кононов: голкипер ФК «Спартак» Ребров – герой
Светлана Бекетова
Артем Ребров

Москва, 2 декабря 2018, 22:57 — REGNUM  Если бы голкипер московского «Спартака» Артём Ребров из-за полученной травмы не смог бы продолжить игру шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива», полузащитник красно-белых Денис Глушаков встал бы в ворота. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

«У меня была мысль, — сказал Кононов. — … Именно Глушаков занял бы место в воротах».

Наставник команды добавил, что голкипер московского «Спартака» Ребров, получивший во время игры достаточно серьёзный удар в голову, является одним из героев матча.

«Он (Артём Ребров) — герой, — сказал Кононов. — Это можно смело говорить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря ФК «Спартак» (Москва) переиграл столичный «Локомотив» в домашнем матче шестнадцатого тура РПЛ. Прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве встреча завершилась со счетом 2:1.

Читайте также: «Спартак» переиграл «Локомотив» в матче РПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат России по футболу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить