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«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью

Спорт

После шестнадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков

«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью
Иллюстрация: Kremlin.ru
Стадион «Ростов Арена»

Ростов-на-Дону, 2 декабря 2018, 18:45 — REGNUM  Футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дон) в домашнем матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча, состоявшаяся 2 декабря на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 0:0.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После шестнадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Клуб «Ростов», набравший 24 балла, находится на пятой позиции.

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