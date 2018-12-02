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Дзюба о жеребьевке Евро-2020: «Очень сильная группа»

Спорт

2 декабря в Дублине состоялась церемония жеребьевки участников отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года

Дзюба о жеребьевке Евро-2020: «Очень сильная группа»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Артём Дзюба

Москва, 2 декабря 2018, 16:36 — REGNUM  Сборной России по футболу досталась довольно сложная группа в отборочном турнире Евро-2020. Об этом, как передает Матч ТВ, сообщил капитан сборной России Артем Дзюба, комментируя результаты жеребьевки.

«Очень тяжелая, очень сильная группа, — сказал Дзюба. — … Поэтому как обычно будем сражаться до последнего, а там посмотрим».

По его мнению, фаворитом группы является команда Бельгии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в Дублине состоялась церемония жеребьевки участников отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Сборная России сыграет в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

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