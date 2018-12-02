Моуринью назвал Погба «вирусом» в раздевалке поле игры с «Саутгемптоном»

Лондон, , 16:03 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в очередной раз подверг хавбека своей команды Поля Погба жесткой критике, сообщает 2 декабря Daily Record.

По информации издания, главный тренер «МЮ» назвал в раздевалке Погба «вирусом».

"Ты не играешь. Ты не уважаешь игроков и болельщиков», — заявил полузащитнику Моуринью и добавил, что Погба также убивает настрой на победу других хороших и честных игроков команды. Об этом рассказал Daily Record собственный источник в команде, который присутствовал при произошедшем.

Кроме этого на послематчевой конференции Моуринью отметил, что проблемы «МЮ» в игре с «Саутгемптоном» исходили из зоны ответственности французского футболиста.

Отметим, ранее стало известно о намерении Поля Погба вернуться в состав туринского клуба «Ювентус» во время зимнего трансферного окна, откуда он ушел в «МЮ» в 2016 году. В составе лондонского клуба футболист провел 103 матча, в которых он забил 20 мячей.