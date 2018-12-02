Соперником сборной России на отборочном этапе ЧЕ-2020 станет Бельгия

Дублин, , 15:50 — REGNUM В результате жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года соперником российской сборной по футболу в группе I, куда попала российская команда, станет команда Бельгии, сообщает официальный Twitter российской сборной.

Другими четырьмя соперниками России по группе I стали команды Кипра, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино.

Церемония жеребьевки участников отборочного этапа чемпионата Европы состоялась в Дублине 2 декабря. Сборная России находилась во второй корзине.

Отметим, согласно правил чемпионата Европы, в финал соревнований выходят команды, которые занимают два первых места в своей группе.