Воскресенье, 2 Декабря 2018 года
16:30:09 МСК

Соперником сборной России на отборочном этапе ЧЕ-2020 станет Бельгия

Спорт

Церемония жеребьевки участников отборочного этапа чемпионата Европы состоялась в Дублине 2 декабря

Соперником сборной России на отборочном этапе ЧЕ-2020 станет Бельгия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бельгийские фанаты

Дублин, 2 декабря 2018, 15:50 — REGNUM  В результате жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года соперником российской сборной по футболу в группе I, куда попала российская команда, станет команда Бельгии, сообщает официальный Twitter российской сборной.

Другими четырьмя соперниками России по группе I стали команды Кипра, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино.

Церемония жеребьевки участников отборочного этапа чемпионата Европы состоялась в Дублине 2 декабря. Сборная России находилась во второй корзине.

Отметим, согласно правил чемпионата Европы, в финал соревнований выходят команды, которые занимают два первых места в своей группе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить