«Реал» планирует приобрести Аарона Рэмси зимой

Мадрид, , 15:47 — REGNUM Футбольный мадридский клуб «Реал» намеревается приобрести полузащитника лондонской команды «Арсенал» во время зимнего траснферного окна, сообщает 2 декабря The Mirror.

По информации издания. «Реал» уже начал переговоры с агентами футболиста. При этом известно, что заключить соглашение с Рэмси будет непросто, так как игрок потребует крупный подписной бонус и высокую заработную плату.

В текущем сезоне игрок провел за клуб 17 матчей, в которых забил два гола.

Отметим, как ранее сообщалось, Аарон Рэмси принял решение не продлевать соглашение со своим текущим клубом по окончании контракта в 2019 году. Также в СМИ появлялась информация о том, что футболистом интересуются такие клубы как «ПСЖ», «Бавария», «Ювентус» и «Милан».