Рафаэль Надаль подтвердил свое участие в турнире в Барселоне в апреле

Барселона, Испания, , 15:05 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль, являющийся второй ракеткой мира, подтвердил свое участие на турнире Barcelona Open Banc Sabadell, который пройдет с 22 по 28 апреля 2019 года в Барселоне, сообщает 2 декабря официальный сайт чемпионата.

«В очередной раз анонсирую участие в Trofeo Conde de Godо», — приводит официальный сайт чемпионата слова Рафаэля Надаля. Также теннисист отметил, что это будет его пятнадцатое выступление на турнире в Барселоне и выступление в 2019 году станет для него особенным.

«Увидимся в Барселоне в апреле», — заключил Рафаэль Надаль. Испанский спортсмен одиннадцать раз выигрывал данный турнир.

Отметим, турнир в Барселоне Open Banc Sabadell является одним из самых выдающихся турниров в категории ATP 500.