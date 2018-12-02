«Локомотив» разгромил всухую «Спартак» в молодежном первенстве России

Москва, , 14:52 — REGNUM Футбольный московский клуб «Спартак» проиграл всухую команде клуба «Локомотив» в матче молодежного первенства России по футболу, сообщает 2 декабря Матч ТВ.

Встреча состоялась на поле Академии «Спартака» имени Федора Черенкова и закончилась со счетом 4:0 в пользу «Локомотива». Счет на 3-й минуте игры открыл Никита Дорофеев, затем Георгий Махатадзе на 19-й минуте увеличил разрыв в счете до двух безответных мячей. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.

Во втором периоде «Локомотив» продолжил забивать, а «Спартак» — оставлять эти мячи без ответа. Сначала на 63-й минуте ворота «Локомотива» поразил Андрей Долгов, а затем на 87-й Иван Лапшов в последний раз в этом матче забил гол и довел счет на табло до итогового результата.

По итогам игры «Спартак» так и остался на 2 — месте в турнирной таблице молодежного российского футбольного первенства, а «Локомотив», набрав 24 очка, поднялся на 9-ю строчку.