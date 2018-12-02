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«МЮ» готов сделать Пикфорда самым дорогим вратарем в истории футбола

Спорт

«МЮ» готов предложить клубу «Эвертон» более 80 млн евро за голкипера

Лондон, 2 декабря 2018, 14:54 — REGNUM  Футбольный клуб английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» готов предложить клубу «Эвертон» более 80 млн евро за голкипера Джордана Пикфорда, сообщает 2 декабря The Daily Express.

В случае заключения такого соглашения Пикфорд станет самым дорогим голкипером в истории футбола. При этом также сообщается, что такой трансфер станет возможным только в случае если нынешний вратарь «МЮ», Давид Де Хеа, откажется продлить свое соглашение с клубом.

24-летний Джордан Пикфорд перешел в «Эвертон» за 28,5 млн евро из клуба «Сандерленд». В текущем сезоне он провел за клуб тринадцать матчей в которых пропустил 15 мячей.

Отметим, на данный момент самым дорогим вратарем в мире является голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага. Он перешел в состав лондонского клуба из мадридского «Атлетико» за 80 млн евро летом 2017 года.

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Футбол
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