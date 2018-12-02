Поварницын стал вторым в гонке преследования на шведском этапе КМ

Идре, Швеция, , 13:41 — REGNUM Российский биатлонист Александр Поварницын стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира Международного союза биатлонистов (IBU), проходящем в Идре, сообщает 2 декабря Матч ТВ.

Первое место в гонке занял представитель Германии Филипп Наврат, который стартовал с 11-й позиции и победное время которого составило 35.43,9 минуты. Александр Поварницын отстал от лидера на +8,3 секунды, стартовав четвертым. На третьем месте француз Мартен Перрила-Боттоне, результат которого составил +12,6 секунд ко времени лидер и который стартовал в гонке с 15-й позиции.

Также в десятку лучших вошли ещё два российских спортсмена: Сергей Корастылев, который стал шестым со отставанием +24,4 секунды, и Антон Бабиков, который занял восьмое место и чье отставание составило 4,5 секунды.