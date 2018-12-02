Ещенко подтвердил, что Каррера отстранил его от основного состава за «лайк»

Москва, , 13:31 — REGNUM Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко подтвердил, что бывший главный тренер команды Массимо Каррера отстранил его и полузащитника клуба Дениса Глушакова от основного состава за «лайк» в Instagram. Интервью с Андреем Ещенко опубликовано 2 декабря пресс-службой московского «Спартака».

В этом интервью на вопрос за что Ещенко и Глушаков были отстранены Каррерой от тренировок в основном составе, защитник ответил: «За «лайк» (отметка «нравится» в социальных сетях — прим. ред.). Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: «Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить».

При этом Ещенко также подтвердил, что «лайк» был поводом для того чтобы Каррера отстранил Глушакова от основной команды и добавил, что: «Если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы, а получилось, что меня в эту историю прицепом затащили».

Отметим, ранее, 18 сентября, футболисты московского «Спартака» защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков были отстранены являвшимся на тот момент главным тренером московского клуба Массимо Каррерой от тренировок с основным составом за «лайк» под постом болельщика «Спартака» актера Дмитрия Назарова в Instagram со стихотворением, в котором содержалась критика Массимо Карреры. Затем игроки были направлены в молодежный состав команда, а потом, после увольнения Карреры 22 октября, возвращены в основной состав.