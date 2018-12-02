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Моуринью об игре «МЮ» с «Саутгемптоном»: результат вполне справедлив

Спорт

«Нам удалось наладить игру к концу первого тайма, когда игроки перестали все усложнять»

Лондон, 2 декабря 2018, 12:54 — REGNUM  Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал свой комментарий по поводу ничейного результат его команды в игре с «Саутгемптоном». Его слова приводит 2 декабря ВВС.

«Я думаю, что результат игры довольно справедлив, несмотря на тот факт, что мы доминировали. Однако начало матча было за ними», — заявил главный тренер «МЮ» и также добавил, что у его клуба были проблемы с линией обороны, которую они старались защитить тремя игроками вместо двух и это сработало.

Также Моуринью считает, что его команда теряла слишком много простых мячей в центре и этим усложняли задачу перехода в контратаку своим игрокам.

«Нам удалось наладить игру к концу первого тайма, когда игроки перестали все усложнять. Когда нет понимания того, что вся гениальность заключается в простоте, становится крайне трудно обрести необходимую стабильность», — заключил Моуринью.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» буквально вырвал ничью у команды клуба «Саутгемптон» в матче 14-го тура английской футбольной премьер-лиги, который закончился со счетом 2:2.

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