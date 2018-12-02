Федор Чалов о матче с «Ростовом»: нам важно вернуться на победный путь

Москва, , 12:24 — REGNUM Нападающий футбольного московского клуба ЦСКА Федор Чалов перед матчем 16-го тура РПЛ армейцев с «Ростовом» рассказал, что для его команды важно вернуться на победный путь после поражения в Лиге чемпионов и отыграться за домашнее поражение от ростовчан. Его слова приводит 2 декабря официальный Twitter ЦСКА.

«Будем встречаться с сильным соперником, который у себя дома особенно хорош. Но после поражения в Лиге чемпионов нам важно вернуться на победный путь», — приводит пресс-служба слова Чалова. Кроме этого нападающий ЦСКА отметил, что ЦСКА помнит обидное поражение от «Ростова» на домашнем стадионе и хочет отыграться за него.

ЦСКА после 15-ти туров с 26 очками находится на третьем месте футбольного чемпионата России, «Ростов» с 23 очками — на пятом.

Матч между клубами ЦСКА и «Ростов» состоится сегодня на стадионе «Ростов-арена» в 16:30 мск.