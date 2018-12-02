«Реал» победил «Валенсию» всухую

Мадрид, , 11:52 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл с нулевым результатом футболистов «Валенсии» в матче 14-го тура испанского футбольного чемпионата, сообщает 2 декабря Матч ТВ.

Встреча состоялась на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счет во встрече был открыт автоголом защитника «Валенсии» Даниэля Васса после прострела представителя «Реала» Даниэля Карвахаля. Затем на 83-й минуте хавбек хозяев Лукас Васкес удвоил счет.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев в заявку на игру не попал.

По итогам игры «Реал» набрал 23 очка и приблизился к лидирующей четверке чемпионата в плотную. Клуб отделяет 1 очко от занимающего третье место «Атлетико» и также имеющий такое же количество очков «Алавес» по дополнительным показателям опережает «Реал».